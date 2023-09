Warum uns Medikamente nachts viel teurer kommen

Glatte 3,80 Euro mehr kosten Medikamente in der Apotheke zwischen 20 und 8 Uhr früh; im gleichen Zeitraum an Sonn- und Feiertagen 1,30 Euro. Der Preis gilt pro Inanspruchnahme - also unabhängig von Medikamentenklasse und Anzahl. Nur bei wem sich bestimmte ärztliche Vermerke wie „exp.noct.“ - und somit der Hinweis auf die dringliche Heilmittelabgabe außerhalb der regulären Öffnungszeiten - auf dem Kassenrezept befinden, für den übernehmen die Krankenversicherungsträger die Gebühren. Der Rest muss sie in der Regel selbst berappen. Und das wird wohl vorerst so bleiben.