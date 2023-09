Neue Stars, neue Formate! Aber Faszination bleibt

Klingt kompliziert. Aber die Champions League hat schon viele Adaptionen erlebt und auch gut überstanden. So gab’s zum Beispiel auch schon zwei (!) Gruppenphasen. Fans von Sturm Graz werden sich daran erinnern, schließlich erreichte die damalige Truppe von Ivica Osim in der Saison 2000/01 genau jene zweite Gruppenphase.

Scheinbar egal, in welchem Format: Die Faszination der Champions League ist und bleibt ungebrochen. Und die Millionenliga ist und bleibt auch ein richtig lukratives Geschäft. Manchester City kassierte letzte Saison mit dem Marsch zum Titel 80 Millionen Euro.Zu den Spielen strömten insgesamt mehr als 6,1 Millionen Fans (siehe Statistik oben) in die Stadien quer durch Europa.Es war - nach der Saison 2002/03 - der zweithöchste Zuschauerwert der Geschichte.