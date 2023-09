Schlager-Legende Roger Whittaker (87) ist tot

Whittaker starb bereits am 13. September, wurde kurze Zeit später im engsten Kreis eingeäschert und beigesetzt. Erst jetzt veröffentlichte die Familie ein Statement zum Ableben des Schlagerstars: „Roger war ein ikonischer Künstler, ein wundervoller Ehemann und Vater. Er hat in seinem Leben so viele Herzen mit seiner Musik berührt und wird immer in unseren Erinnerungen weiterleben.“