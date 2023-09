Alarm bei Rapid: „Abstand schon wieder sehr groß!“

Kongolo als tragische Figur

Der Knackpunkt war der Elfmeter gegen Rapid in der 65. Minute, seine Berechtigung wurde am Ende auch von den meisten Grün-Weißen zähneknirschend akzeptiert. Die Doppelbestrafung in Form von Strafstoß und Roter Karte gegen Terence Kongolo entfaltete allerdings noch eine längere Nachwirkung. Der Niederländer mutierte so in seinem ersten Bewerbsspiel für Rapid zu einer manchmal tragenden, am Ende aber tragischen Figur. Denn mit nur zehn Mann fehlten den Wienern nach dem 3:2 durch Martin Moormann Abgeklärtheit und Kraft, das Ergebnis über die Zeit zu bringen.