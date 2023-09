Zoki Barisic schimpft: „A super Foul host geben!“

Zoran Barisic (Rapid-Trainer): „Wir haben schlecht begonnen, haben schwer unseren Rhythmus gefunden. Das ist uns vor allem ab dem 1:0 von Fally Mayulu besser gelungen, da waren wir flüssiger in unserem Kombinationsspiel und haben uns doch die eine oder andere Torchance herausgespielt. Wir sind auch mit 2:0 verdient in die Pause gegangen, dann hat es für mich zwei Schlüsselszenen gegeben: Zum einen haben wir es nach einer sehr, sehr schönen Kombination verabsäumt, das 3:0 zu machen. Auf der anderen Seite war der Fehler, nach dem wir gegen uns einen Elfmeter bekommen haben, beziehungsweise die Rote Karte. Wir sind trotzdem noch einmal in Führung gegangen - dann war es wieder einmal mit der letzten Aktion, letzte Sekunde, wo wir eine Standardsituation sehr schlecht verteidigt haben und dann das 3:3 hinnehmen müssen.“

Zum Foul-Pfiff, der die entscheidende Standardsituation zur Folge hatte und die Barisic nach dem Treffer mit „A super Foul host geben!“ in Richtung Schiedsrichter Alan Kijas kommentierte: „Der Gegenspieler nimmt das sehr, sehr dankbar an. Man muss sich die Frage stellen, ob das zu geben ist!“