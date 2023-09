Fabel-Weltrekord für Kenianerin Tsegay über 5000 m

Noch ein Europarekord für Ingebrigsten

Die zum Saisonende der Leichtathleten noch unglaublichen Leistungen setzten sich in Eugene weiter fort. Einen Tag nach seiner Meilen-Traumzeit stellte Jakob Ingebrigsten auch über 3000 m einen neuen Europarekord auf. Als Sieger verbesserte der Norweger in 7:23,63 seine eigene Bestmarke von 7:24,00 um 27 Hundertstel. In Eugene gewann er das Rennen mit einer Hundertstel Vorsprung gegen Yomif Kejelcha (ETH/7:23,64). Schneller als Ingebrigtsen jetzt in Oregon waren über 3000 m bisher nur Daniel Komen (KEN) 1996 mit 7:20,67 sowie Hicham El Guerrouj (MOR) 1999 mit 7:23,09. Tags zuvor hatte Ingebrigtsten in Eugene mit 3:43,73 einen Meilen-Europarekord aufgestellt.