Liverpools „Ursuppe“ bestand aus Bier und Gier

Der 1892 die Pacht für sein Stadion von 100 auf 250 Pfund erhöhen wollte. Außerdem beanspruchte er das alleinige Recht für den Getränkeverkauf im Stadion. Es kam zum Streit. Everton verließ das Areal – und Houdling gründete als direkten Konkurrenten am 15. März 1892 den FC Liverpool. Für den er aber erst eine Mannschaft finden musste. Am Ende war es eine aus Schotten rekrutierte Legionärstruppe, der der Klub in der ersten Saison 1892/93 12.000 bis 15.000 Pfund gezahlt haben soll . . .