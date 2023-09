Traumhaft! Ein Spätsommer wie aus dem Bilderbuch

Am Montag geht´s heiß her

Am heißesten wird es erst am Montag, doch bis zum Abend kann sich dann auch schon eine von Westen kommende Kaltluftstörung mit Gewittern bemerkbar machen. Am Dienstag soll es regnerisch und kühl – mit maximal 20 Grad – werden, aber schon am Mittwoch ist wieder Sonnenschein angesagt. Erst am Freitag ist eine weitere Störung in Sicht, von einem längerfristigen Kälteeinbruch soll aber noch nicht die Rede sein, so Ohms.