Earth Night: Beleuchtung aus für Klima und Natur

Auch in Kärnten werden sich zwei Städte und zwei Gemeinden an der weltweiten Aktion beteiligen. So wird in der Landeshauptstadt die Beleuchtung beim Lindwurm und beim Rathaus um 22 Uhr abgedreht. „Ein kleines Zeichen; aber es schafft Bewusstsein für das Thema“, sagt Klagenfurts Umweltreferent Alois Dolinar. Den Plan, die Beleuchtung von sämtlichen Nebenstraßen generell nachts abzuschalten, könne man aber noch nicht umsetzen. Zu groß seien die Sicherheitsbedenken. In Ebenthal hingegen zeigt man sich mutiger. Dort werden alle nicht sicherheitsrelevanten Straßenbeleuchtungen abgedreht. Nur Schutzwege und das Gewerbegebiet in Niederdorf bleiben beleuchtet.