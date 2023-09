Im „Krone“-Taxi zum Konzert-Highlight

Am 7. Oktober werden das Instrumentalensemble „Wood Sounds“ und Schauspieler Tobias Moretti mit einer historisch-zeitgenössischen Performance auf der Burg Taggenbrunn für einen klangvollen Abend sorgen. Die „Krone“ verlost zum 40. Geburtstag zwei Konzertkarten. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist entweder auf krone.at/kaernten oder per Mail an gewinnspiel.kaerntner@kronenzeitung.at, Kennwort „Tobias“, möglich.