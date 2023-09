Tamira Paszek macht Todesdrohung öffentlich

Auch er selbst habe es einmal mit Drohungen gegen die Familie zu tun gehabt. „Ich habe mit einem Polizisten, den ich kannte, gesprochen - vollkommen sinnlos.“ Das völlige Ignorieren von Sozialen Netzwerken, das auch so mancher Sportler nach außen so kommuniziert, ist schwer möglich. „Es kommt immer irgendwie zu dir, das ist die größte Lüge jedes Sportlers. Ich frage mich immer, was ich für ein Mensch sein muss, dass ich so was über einen anderen schreibe.“ Da helfen auch diverse Vorbereitungsmaßnahmen im ÖTV wenig. „Alles schön und gut, aber wenn du liest, wie du bis aufs Letzte beschimpft wirst. Da musst schon eine gestandene Persönlichkeit sein, dass du das einfach wegsteckst.“