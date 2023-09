Ärzteausbildung in Ländle als schlecht eingestuft

Evidenzbasierte Medizin

Letztere müsse dringend verbessert werden, denn es sei „bedenklich“, wenn junge Ärzte ihre Ausbildung als „schlecht“ einstufen. Bei der Umfrage nahmen in Vorarlberg 242 Turnusärzte teil. Abgefragt wurden verschiedenste Faktoren, etwa Fachkompetenz, Lern- und Führungskultur ebenso wie Fehlerkultur und Patientensicherheit oder evidenzbasierte Medizin. Für die Auswertung und die technische Umsetzung war die Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich verantwortlich. Nicht nur Manuela Auer fand zu den Ergebnissen deutliche Worte, auch aus der Ärztekammer wurde harsche Kritik an der Leitung der Vorarlberger Krankenhäuser laut.