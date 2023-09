Spätsommer kehrt nach Regen ein letztes Mal zurück

Am Montag können sich bis zum Vormittag besonders in der Ostregion sowie in manchen Tälern und Becken ein paar Nebel- oder Hochnebelfelder halten, sonst scheint aber zunächst trotz einiger Wolken in höheren Schichten oft auch die Sonne. Südföhn greift tagsüber bis in manche Täler durch. Am Nachmittag bilden sich über den Bergen ganz im Westen bzw. in Alpenhauptkammnähe allmählich vermehrt Haufenwolken, und mit diesen steigt die Schauer- und Gewitterneigung bereits deutlich an. Der Wind weht tagsüber oft mäßig. Frühtemperaturen: zehn bis 18 Grad, Tageshöchsttemperaturen: 24 bis 31 Grad.