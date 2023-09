Tod beim Yoga! Ex-NBA-Ass stirbt mit gerade mal 42

Seine Karriere begann Hunter im Jahr 1999 auf der Ohio University für deren Team, die Bobcats. Im NBA-Draft 2003 wurde er in der 2. Runde an insgesamt 56. Stelle von den Boston Celtics ausgewählt, für die er in 36 Spielen auflief. Für die Saison darauf wurde Hunter an die Charlotte Bobcats abgegeben, die ihn in weiteren 31 Partien einsetzen. Per Spielertausch gelangte er 2005 schließlich nach Orlando, wo seine NBA-Zeit aber endgültig auslief …