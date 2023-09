Polens Teamchef Santos muss seine Koffer packen!

Polens Fußballverband hat sich nach einer bisher miserabel verlaufenen EM-Qualifikation am Mittwoch von Teamchef Fernando Santos getrennt. Der langjährige Auswahlcoach seiner Heimat Portugal hatte das Amt im Jänner übernommen. Robert Lewandowski und Co. verloren jedoch zuletzt 0:2 in Albanien, in der Gruppe E ist Polen nur Vierter mit sechs Punkten aus fünf Spielen.