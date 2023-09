Baustart für grünes Stahlwerk der Voestalpine

Die Voestalpine beginnt ihren Dreistufenplan auf dem Weg zu weitgehend grüner Stahlerzeugung umzusetzen. Am Mittwoch erfolgte in Leoben-Donawitz (Steiermark) der Spatenstich für die Errichtung eines Elektrolichtbogenofens. Am 10. Oktober folgt der Baustart für eine weitere Anlage in Linz.