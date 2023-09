Sitzenbleiber: Zehn-Jahres-Hoch nach Corona-Delle

2,4 Prozent bleiben sitzen, am meisten in Wien

2022/23 mussten 2,4 Prozent aller Schülerinnen und Schüler eine Klasse wiederholen. Am niedrigsten war die Quote an den Volksschulen (0,6 Prozent), am höchsten an diversen berufsbildenden mittleren Schulen mit Werten von mehr als neun Prozent.