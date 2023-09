Auslaufmodell UNO? Wie sich die Welt neu ordnet

Der Westen müsse sich dessen bewusst werden und die Dringlichkeit einer Reform der Nachkriegsinstitutionen erkennen. Denn kann der Süden seinen wachsenden Einfluss nicht in den alten Organisationen ausüben, werden eben neue gegründet. So erklärt man sich auch in der deutschen Regierung, dass durchaus westlich orientierte Staaten wie Argentinien oder die Vereinigten Arabischen Emirate nun im BRICS-Block mitmachen wollen.