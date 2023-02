Verbrechensaufklärung in Ukraine äußerst schwierig

Die Untersuchungskommission soll Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht untersuchen und Beweise für Gerichtsverfahren sichern. In einem Zwischenbericht im September hatten die UN-Ermittler „zahlreiche Kriegsverbrechen“ in der Ukraine festgestellt. Dabei handelte es sich um Taten, die zu Beginn der russischen Invasion in den Regionen Kiew, Tschernihiw, Charkiw und Sumy verübt worden waren.