Taxi, bitte! Nachteulen haben es im Land schwer

Der Grund, warum das nächtliche Angebot an Taxis immer geringer wird, hat aber viele Ursachen. War es zu Beginn die Coronakrise mit all ihren Auswirkungen (Stichwort: Einbruch der Nachtgastronomie), so war es dann der Personalmangel im Transportwesen und nicht zuletzt die Teuerung. „All das macht den Betrieb für viele Unternehmen nicht mehr wirtschaftlich“, erklärt Bleich.