Kärntner Skateboarderin träumt vom Olympia-Debüt

Ein Monat in Rom

Weil das nächste Event in Rom ab 1. Oktober so wichtig für die Rangliste ist, trainiert Alisa seit einem Monat in Italiens Hauptstadt: „Ich schlafe zeitweise in meinem Camper-Van, oft miete ich was mit Freunden - es ist richtig cool hier.“ Klar trainiert sie fünfmal pro Woche am Kurs, an dem es dann um die wichtigen Punkte für Olympia geht: „Wenn mir einiges aufgeht, sind die Top-20 sicher drin. Dann wäre ich fix weiter im Rennen um Paris.“