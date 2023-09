Kreml bestätigt geplantes Treffen mit Kim Jong Un

Auf Einladung Putins werde Kim in den kommenden Tagen Russland einen offiziellen Besuch abstatten, teilte der Kreml am Montag auf seiner Website mit. Kim ist offenbar bereits per Bahn zum Treffen mit Putin unterwegs. Der nordkoreanische Machthaber reist in einem gepanzerten Sonderzug in den Nordosten seines Landes, wo Nordkorea ein vergleichsweise kurzes Grenzstück mit Russland teilt.