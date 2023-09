Pöltl gratuliert Teamkollege Schröder zum WM-Titel

Auftakt gegen Timberwolves

„Wir haben in Los Angeles (bei den Teamtrainings, Anm.) etwas Zeit miteinander verbracht. Die ersten Eindrücke, was seine Philosophie betrifft, sind positiv“, betonte der Center. Das Trainingscamp der Raptors beginnt Anfang Oktober, das erste Vorbereitungsspiel findet in der Nacht auf 9. Oktober statt, ehe es in der Nacht auf 26. Oktober mit dem ersten Saisonspiel gegen die Minnesota Timberwolves losgeht.