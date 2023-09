Raimanns Colts verlieren Auftaktspiel der Saison

Schon wieder neuer Quarterback

Der 21-Jährige ist der siebente verschiedene Quarterback, der bei den Colts in den vergangenen sieben Jahren in die neue Saison starten durfte. Nach Scott Tolzien (2017), Andrew Luck (2018), Jacoby Brissett (2019), Philip Rivers (2020), Carson Wentz (2021) und Matt Ryan (2022) hofft „Indy“ mit Liga-Neuling Richardson, der in der heurigen Talenteziehung auf Position vier ausgewählt wurde, auf ein wenig Kontinuität.