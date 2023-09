Der Schulweg als „Lehrpfad“ für Kinder

Elterntaxis schaden den Kindern

Was man aber leider ebenso sehen wird: Eltern, die ihre Kids mit dem Auto quasi bis in den Pausenhof fahren. Die „Blechkolonne der Helikoptereltern“ sorgt nicht selten für ein frühmorgendliches Verkehrschaos, zudem ist die Symbolik in Zeiten des Klimawandels fatal: „Wir werden Dir zwar einen zerstörten Planeten hinterlassen, aber Mami und Papi haben Dich trotzdem lieb!“ Vor allem aber nehmen diese Eltern ihren Kindern die Möglichkeit, einen Schritt in Richtung Eigenständigkeit und Selbstverantwortung zu machen: „Der Schulweg ist für Kinder eine große Chance, das richtige Verhalten im Straßenverkehr zu erlernen. Diese Kompetenz kommt ihnen dann auch in der Freizeit zugute“, betont Lina Mosshammer, Expertin des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ).