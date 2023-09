Einbrecher durch Drohung mit Pistole aufgeflogen

Mehrere Einbrüche

Im Zuge weiterer Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass die Schusswaffe bei einem Einbruch am 2. September gestohlen worden war. Weiters ist der 49-Jährige ohne festen Wohnsitz für sieben weitere Einbrüche in Gastronomie- und Handelsbetriebe in Klagenfurt verantwortlich, die er im Zeitraum vom 19. August bis 4. September verübt hatte. So dürften die Einbrüche in ein Geschäft im Stadtgebiet von Klagenfurt sowie ein Gastlokal zwischen 2. und 4. September ebenfalls auf das Konto des Mannes gehen. In beiden Fällen hatte der Täter Wandtresore aus der Verankerung gerissen.