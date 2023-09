Das Ende von Richtig und Falsch

„Der Mensch ist dazu verurteilt, frei zu sein. Verurteilt, (...) weil er einmal in die Welt geworfen, für all das verantwortlich ist, was er tut.“ Dieser geradezu visionäre Gedanke Jean-Paul Sartres aus seinem 1946 publizierten Essay „L’existentialisme est un humanisme“ scheint sich im zweiten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts erst richtig zu manifestieren. Wir können immer weniger zwischen Gut und Böse, zwischen Richtig und Falsch unterscheiden, sind ergo auf uns selbst geworfen und haben dafür die Verantwortung zu übernehmen.