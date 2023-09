Mehr Gehalt für Pädagogen und kleinere Gruppen

„Kinderbildung beginnt nicht erst in der Volksschule. Schon in den ersten Jahren ist es wichtig, das Kind in seiner Individualität in den Mittelpunkt zu stellen und das Interesse an Bildung schmackhaft zu machen“, betont Landesrat Daniel Fellner am Freitagvormittag bei der Pressekonferenz zum Kindergartenjahr 2023/24. In Kärnten sind derzeit insgesamt 3000 Pädagogen in 709 Einrichtungen tätig.