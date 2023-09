Herzstillstand: Polizisten oft beste Lebensretter

In der spanischen Studie untersuchten die Autoren jetzt, wer und mit welchem Erfolg in der Provinz Navarra in Fällen eines plötzlichen Herzstillstands als erster Wiederbelebungsversuche etc. startete. Insgesamt konnten Daten von 628 Betroffenen - fast drei Viertel der Patienten waren Männer, das Durchschnittsalter betrug 65 Jahre - analysiert werden. Dabei stellte sich heraus, dass Beamte der Exekutive und am Ort des Notfalls anwesende „Laien“ bei sofortiger Hilfe einen entscheidenden Beitrag zum Überleben der Betroffenen leisten können. „Das Gesamtüberleben der Patienten betrug bei Polizisten als Ersthelfer 17,8 Prozent, bei anderen Ersthelfern 17,4 Prozent und bei Ersthilfe durch Notärzte 13,5 Prozent.“