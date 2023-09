Gefälschte Drucker-Toner gekauft: Millionen-Pleite

Um 1,4 Millionen Euro hatte die Printberry Distribution GmbH bei einem Zwischenhändler in Bahrain Druckertoner der Marke HP gekauft. Testgeräte der nun in die Pleite geschlitterten Firma aus Linz (Oberösterreich) erkannten die gelieferten Produkte als Originalware an, zudem gab‘s an den Verpackungen auch Sicherheitsmerkmale.