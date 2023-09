Ehefrau dementiert: EX-NFL-Profi ist gar nicht tot

Was war geschehen? Am 1. September hatte sich Williams schwere Verletzungen zugezogen, als ihm auf einer Baustelle ein Stahlträger auf den Kopf gefallen war. Mit Kopfverletzungen und Atemprobleme wurde der ehemalige Wide Receiver ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte Wasser in der Lunge des 34-Jährigen entdeckten und ihn ins Koma versetzten.