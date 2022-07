Schanigärten dürfen im Winter wieder offen bleiben

Angesichts der anhaltenden Corona-Welle dürfen Schanigärten in Wien auch diesen Winter offen bleiben. Wer also einen Sommer-Schanigarten im Jahr 2022 betreibt, kann diesen auf Antrag bis zum 28. Februar 2023 benutzen. Ob angesichts von Teuerung und Energiekrise auch Heizpilze und Co. wieder sprießen, bleibt allerdings abzuwarten.