Auch in OÖ wird am „Luft-Hunderter“ gesägt

Salzburg als Vorreiter

Eine Entscheidung, ob die Anlage abgebaut werden muss, kündigt Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) noch für diesen Herbst an. Das Land Salzburg will das flexible Tempo-100-Limit auf der Tauernautobahn zwischen Salzburg und Golling aufheben. Auch Steinkellners Parteikollegin, die für Umwelt zuständige Landeshauptmannstellvertreterin Marlene Svazek, argumentiert mit gesunkenen NOx-Werten. In Tirol mobilisierten zuletzt die Frächter gegen das IG-L-Tempolimit auf der Inntalautobahn (A12) und der Brennerautobahn (A13), Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) will aber dabei bleiben.