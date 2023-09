Lokale, über die man spricht: Hans im Glück

Kulinarisch geht es vor allem um Burger, es gibt sie vegetarisch (etwa mit Walnussbratling und Feigensauce, 10,90 €), mit Hendlbrust oderRindfleisch, dazu kann man noch zwischen Sauerteig-Buns, Brioche oder Mehrkornweckerl wählen. Recht deftig sind sie freilich alle. Die Variante Pfeffersack (12,50 €) enthält ein fast zweifingerdickes Patty, dessen Üppigkeit nicht über den Mangel an Geschmack hinwegtäuschen kann - vom Pfeffer ist nichts zu spüren. Auch beim Klassik-Burger (9 €) müssen die Saucen aushelfen, die in großen Plastikflaschen auf jedem Tisch stehen: Ketchup, Senf, Mayo. Am heftigsten tobt sich die Kreativität bei jener Beilage aus, die hier norddeutsch Fritten heißt: Knoblauch-Käse-Fritten (7,20 €), Chili-Cheddar-Fritten (7,70 €), Avocado-Fritten (7,90 €).Pur heißen sie Goldfritten (4,90 €), sind ungeschält und grob geschnitten, was keine so gute Idee ist, wenn die Erdäpfelqualität zuwünschen übrig lässt und die Stücke daher unter der knusprigen Oberfläche mehlig schmecken.