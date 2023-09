Wutbürger zu Klimaklebern: „Ihr seid Idioten!“

Den Extra-Kick am Morgen bringt im September nicht der Kaffee, sondern wieder einmal die Klimaaktivisten. Das Verständnis bei Autofahrern ist enden wollend. „Meine Tochter musste gerade alleine in die Schule gehen“, sagt ein wütender Vater. In einen Streit verwickelt sich auch ein Wiener Passant. „Ihr seid’s Idioten!“, wütet er Richtung Aktivisten.