Eishockey-Meisterschütze mit 55 Jahren gestorben

Nach Stationen in Schweden und Deutschland wechselte Samuelsson 2001 nach Zürich. Dort machte er sich in der Verlängerung des siebten Playoff-Finalspiels 2001 unsterblich, als er die Lions mit einem Weitschusstor zum Meister machte. Ein Jahr später musste der Skandinavier seine Karriere verletzungsbedingt beenden, in den Jahren darauf war er als Trainer und Experte tätig.