Für Innsbruck vs. VP: „Auge um Auge, Zahn um Zahn“

Oppitz-Plörer schickte ÖVP in Opposition

Ihr Politikerleben ist von vielen Höhen, aber auch sehr harten Aufschlägen am Boden geprägt. 2010 trat sie in die Fußstapfen der damals bereits sehr kranken Bürgermeisterin Hilde Zach. 2012 wurde sie dann erstmals direkt zur Bürgermeisterin gewählt. In einer knappen Stichwahl gegen den damaligen ÖVP-Kandidaten Christoph Platzgummer. Dieser hatte die ganze ÖVP-Maschinerie als Rückenstärkung, verlor dennoch. Aber das vergaß Oppitz-Plörer nicht, sie wusste sich zu rächen, schickte die ÖVP, die stimmenstärkste Partei der Wahl war, gnadenlos in die Opposition.