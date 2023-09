Eine junge Frau mit eiserner Willenskraft

Valentinas Werdegang ist alles andere als gewöhnlich. Bereits als kleines Mädchen begann sie mit Ballett und Rhythmischer Gymnastik. „Von meinen Eltern war kein Muss da, aber ich wollte immer besser werden“, erinnert sie sich an ihre kindliche Begeisterung. Valentina schaffte den Sprung in den Nationalkader und war sehr ambitioniert, bis sie mit 16 Jahren ein schwerer Unfall beim Gruppentraining aus der Bahn warf. „Ich bin auf den Kopf gefallen und konnte meine Hand zuerst nicht bewegen.“ Beim Röntgen im Spital stellte sich heraus, dass die junge Leistungssportlerin mehr als nur einen Schutzengel an ihrer Seite hatte: Sie erlitt einen dreifachen Halswirbelbruch und entging nur knapp einer Querschnittslähmung. Vom Bauchnabel bis zum Kopf wurde sie für acht Monate eingegipst, was sie aber vom Training nicht abhalten konnte.