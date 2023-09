Am Ende schmerzt die Wahrheit weniger

Robert Schneider:Du bist hier in Vorarlberg aufgewachsen. Wann sind deine Eltern aus Serbien hierher gekommen?

Ivo Stojkovic: Wir kamen am 10. März 1972 zuerst nach Kufstein in Tirol. Meine Eltern hatten dort in einer Eiswaffelfabrik einen Job bekommen. Keine Ahnung, wie das zugegangen ist, aber früher war es so, dass man zuerst einen zugesicherten Job haben musste, um nach Österreich zu kommen. Dort stieg ich in der zweiten Klasse Volksschule ein, konnte aber nur Kyrillisch schreiben. Ich war jeden Tag unendlich traurig, musste dann aus Mangel an Fortschritten die Klasse wiederholen. Meinem Vater hat es in Kufstein überhaupt nicht gefallen, weshalb wir bald nach Wien umgezogen sind. Das war die allerschlimmste Zeit für die Familie, für meine Mutter und meinen kleinen Bruder. Mein Vater war jeden Tag betrunken, hat uns tyrannisiert und geschlagen, besonders meine Mutter. Das war ganz, ganz schlimm. Mit zehn Jahren habe ich den Mut gefasst, meinen eigenen Vater anzuzeigen. Er wurde abgeholt und schließlich abgeschoben, durfte nie mehr nach Österreich.