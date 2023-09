Radfahrer werden weiter im Regen stehen gelassen

Im Vorjahr erhielten ÖBB eine Petition

Seit 2019 wird über eine Überdachung der Radabstellplätze am Vorplatz diskutiert. Letzen Herbst wurde nach einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss eine Resolution an die ÖBB verabschiedet. Die ernüchternde Antwort: „Die ÖBB-Infrastruktur AG konnte in konstruktiven Gesprächen mit dem Radfahrbeauftragten der Stadt die Standortfindung und Anlagenkonfiguration für eine überdachte Fahrradabstellanlage am Hauptbahnhof starten. Unter Berücksichtigung der derzeitigen Personal-Kapazitäten ist für 2025 die Planung und 2026/27 der Bau der Anlage geplant.“