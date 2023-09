Fokus auf den Ausbau von Austro-Inhalten

Rot-weiß-rote Verbindung möchte man auch mit österreichischen Klassikern und Blockbustern am Sonntag im linearen Hauptabend schaffen. Während Sky zuletzt deutschsprachige Eigeninhalte von der Produktions-Karte strich, versucht man sich bei Canal+ nun genau an diesen: Die Sende-Reihe „Green Explorers“ begleitet etwa Prominente wie Matthias Strolz, Angelika Niedetzky, Julian le Play und Valerie Huber auf ihren Reisen durch Europa - im Sinne des ökologischen Fußabdruckes ganz ohne Auto. In Sachen Fiktion wird fleißig an Serien wie „A better place“ mit Maria Hofstätter oder „Nachts im Paradies“ mit Birgit Minichmayr gewerkelt, die 2024 zu sehen sein sollen.