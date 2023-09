Schulklassen füllen Kassen der Händler und Ketten

„Auch in unseren Märkten haben wir ein großes Angebot an Schulsachen mit rund 1500 Produkten“, so Interspar-Geschäftsführer Hannes Holzleitner, der zudem das Online-Geschäft forcieren will: Wer ein registriertes Kundenkonto hat, kann z.B. frühere Bestellungen einsehen und Artikel wieder in den Warenkorb legen. Holzleitner: „So wird das Nachbestellen von Heften oder Stiften noch einfacher.“