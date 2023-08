Toto Wolff: „Das brachte das Fass zum Überlaufen“

Der 25-jährige Brite, der von Startreihe zwei aus ins Rennen gestartet war, beendete das Rennen letztlich auf dem 17. Rang, auch Landsmann Lewis Hamilton blieb als Sechster hinter den Erwartungen zurück. „Zandvoort war ein frustrierendes Wochenende“, so das Resümee Wolffs. „Es war Potenzial vorhanden, aber wir haben es nicht genutzt. Wir haben beim Wechsel auf die Intermediates eine falsche Entscheidung getroffen, und das hat uns auf dem falschen Fuß erwischt. Von da an ging es darum, zu retten, was noch zu retten war.“