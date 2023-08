Elten in großer Sorge: Gift am Kinderspielplatz?

Am 21. August besuchte eine Familie mit Freunden und den Kleinen den Kinderspielplatz im Stadtteil Welzenegg. Während des Ballspiels kam die kleine Tochter mit einem weißen, kristallinen Pulver an den Händen zur Mutter und fragte, was das sei. Es sah wie Zucker aus, und so wollte das Mädchen es gleich probieren, was die Mutter aber nicht erlaubte.