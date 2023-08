„Guerilla Marketing“ fürs Waldviertel auf der FJB

Für seine Region wirft sich der pensionierte Personalentwickler Ernst Wurz auch heute noch voll ins Zeug. Oder besser gesagt: in den Zug auf der Franz-Josefs-Bahn (FJB). Denn er will endlich das aus den Köpfen der Menschen bringen, was bis vor zwei Jahren 40 Jahre lang gegolten hat: „Es gibt heute im Waldviertel jede Menge guter Jobs quer durch alle Branchen!“