Fachkräfte gesucht: Waldviertel vergibt 2000 Jobs

Endgültig Schluss machen will man mit dem Mythos über das Waldviertel, dass dort keine Arbeit zu finden sei. Es gibt nicht nur reichlich Naturlandschaft, sondern Arbeitsplätze und Firmen, die in ihrer Branche zur absoluten Spitze zählen – manche sogar weltweit. Das soll jetzt bei „Waldviertel pur“ in Wien präsentiert werden.