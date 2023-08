Bergwacht ist heimatlos: Streit wegen der Hütte

Wiederaufbau

Der Stützpunkt am Berg wurde im Jahr 1972 am Grundstück von Bergwächter Erhard Kraut errichtet. Die Kameraden hatten eine alte Hütte am Kömmel abgebaut und auf der Petzen wieder aufgebaut. Die Steine für die Grundmauern sind im Steinbruch Mittertrixen geholt worden. Moser: „Die Kameraden hatten damals Hunderte Arbeitsstunden dafür investiert.“ 1973 wurde der Stützpunkt eröffnet.