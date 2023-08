König verneigte sich: „Was für ein Botschafter“

Max Verstappen lässt in der Formel 1 die Rekorde purzeln - mit seinem dritten Heimsieg in Serie stellte der WM-Dominator in Zandvoort die zehn Jahre alte Bestmarke von Sebastian Vettel mit neun Erfolgen en suite ein. Bereits am kommenden Sonntag kann der „fliegende Holländer“ in Monza zum alleinigen Rekordhalter avancieren. Und in seiner Heimat schwappt die Euphorie um den Superstar über. Fast jeder Siebente der 17,6 Millionen Niederländer sah den Triumph des Red-Bull-Superstars live im Fernsehen bei NPO 1 - die mit Abstand höchste Einschaltquote an diesem Tag.