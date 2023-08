Hammer-Anschlag auf den Stephansdom

Gleich mehrere Demonstrationen legten Sonntagabend die Wiener Innenstadt lahm. Um den Ring zogen Ukrainer und am Stephansplatz demontrierten Syrer gegen das Assad-Regime. Am Rande dieser Demo kam es auch zu einer Attacke auf den Stephansdom. Ein Mann schlug mit zwei Hämmern bewaffnet die neue Glastüre am Singertor ein.