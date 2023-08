Tonnen von Müll verschmutzen die Seen und Flüsse

Plastik- und Glasflaschen, Dosen, Styropor – an den Ufern der Donau in Österreich liegt jede Menge Müll – 14 Tonnen schätzt Martin Parzer (29) aus Diersbach im Bezirk Schärding. „Ich habe aber auch schon Schrotflintenmunition, Schuhe, Blumentöpfe und Tennisbälle gefunden“, sagt der Student der Technischen Universität in Wien, der seine Aktion „Müll-Fluderer“ nennt. Mit seinem Studienkollegen Tobi Gaggl fährt er mit einem selbstgebauten Floß die Donau von Passau bis Bratislava ab. Alle zehn Kilometer hält das Duo an, um den Abfall am Flussufer einzusammeln und zu wiegen. Denn am Ende will Parzer wissen, wie viel Unrat entlang des größten Flusses Österreichs zu finden ist. Die erste Etappe von Passau bis Krems haben die beiden bereits zurückgelegt, am Donnerstag sind Parzer und Gaggl in Melk gestartet und jetzt mehrere Tage lang bis nach Bratislava unterwegs. „Ich möchte, dass die Donau sauber bleibt“, sagt er.